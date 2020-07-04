Para cezası kesilen minibüs şoförü: "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip...
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Para cezası kesilen minibüs şoförü: "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip...

- (Özel) Para cezası kesilen minibüs şoförü: "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" Polis, minibüsleri durdurarak denetim gerçekleştirdi Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti.

04.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:01

- (Özel) Para cezası kesilen minibüs şoförü: "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin"

Polis, minibüsleri durdurarak denetim gerçekleştirdi

İSTANBUL - Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün, "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Pendik'te polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle iki minibüs sürücüne polis tarafından cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen minibüs sürücüleri ile basın mensubu arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Denetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu görünce şaşıran minibüs sürücüsünün, "Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir minibüs şoförü ise, "Fazla 3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sadece bu gün bana denk geldi. Arabalar hep boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim arabam 16 kişilik normalde, oturanları göremedim. Ne desem boş ama. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız lazımdı ama aldık" dedi.

Para cezası kesilen minibüs şoförü: 'Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip...

Kaynak: İHA

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