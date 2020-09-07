Para cezalarını ödemek için market kasasından 45 bin lira çalmış
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Para cezalarını ödemek için market kasasından 45 bin lira çalmış

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, marketin duvarını delerek, içeri giren ve çelik kasadan 45 bin TL çalan S.K. (42) yakalandı.

07.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:51

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, marketin duvarını delerek, içeri giren ve çelik kasadan 45 bin TL çalan S.K. (42) yakalandı. S.K., polise verdiği ifadede, önceki suçlarından para cezalarını ödemek için hırsızlık yaptığını söyledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesindeki marketin duvarının delinmesiyle içeri girilip, çelik kasadan 45 bin TL çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay gecesi market civarındaki tüm araçları tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kullandığı aracın plakasını tespit etti. İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonla S.K. yakalandı. Gözaltına alınan S.K., sorgusunda, önceki suçlarından para cezalarını ödemek için marketin kasasından parayı çaldığını söyledi. S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Para cezalarını ödemek için market kasasından 45 bin lira çalmış

Kaynak: DHA

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