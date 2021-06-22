Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak
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Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak

Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediyesi, yeni yasal düzenleme ile borçları yapılandırmaların devam ettiği belirtilerek, "Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak" denildi.

Bozüyük Belediyesi, yeni yasal düzenleme ile borçları yapılandırmaların devam ettiği belirtilerek, "Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak" denildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların belediyeye ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtildi. 7326 sayılı borçları yapılandırma kanun gereği 30 Nisan 2021 tarihine kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik beyanı vermeyen ve beyan veren vatandaşların vergi borçlarını, su ilan reklam vergisi ve para cezaları ile eski borçlarını yeniden yapılandırmaları devam etmekte olup, para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulandığı söylendi. - BİLECİK

Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak
Para cezalarındaki peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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