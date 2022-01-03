Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BOLU'da, Salih Demirel (78), rahatsızlanınca bankadan parasını polislerin yardımı ile çekip, daha sonra hastane ve evine götürüldü.

BOLU (DHA) - BOLU'da, Salih Demirel (78), rahatsızlanınca bankadan parasını polislerin yardımı ile çekip, daha sonra hastane ve evine götürüldü.

Bolu'nun Karacasu beldesinde yaşayan Salih Demirel, bankadan para çekmek için belediye otobüsüyle Bolu kent merkezine geldi. Demirel, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden polis memurları, Demirel' ekip otosuna bindirerek dinlenmesini sağladı. Salih Demirel'in ihtiyaçları için para çekmek istediğini öğrenen polisler, yardımcı oldu. Polislerin kollarına girdiği Salih Demirel, banka şubesine götürülerek para çekmesi sağlandı. Salih Demirel daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tansiyonu ölçülen, sağlık kontrolünden geçirilen Salih Demirel ardından polisler tarafından ekip otosuyla evine götürüldü.

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Son dakika haberleri: PARA ÇEKMEYE GELDİĞİNDE FENALAŞTI, POLİSLER YARDIMCI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title