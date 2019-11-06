Para çalmakla suçlanan kadın, sokak ortasında soyundu

06.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:12

İstanbul Avcılar'da yaşanan ilginç olayda markette alışveriş yapan kadın iddiaya göre para çalmakla suçlandı. Suçlamayı kabul etmen kadın ise herkesin gözü önünde soyundu.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı. İşyeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterekbir anda soyunmaya başladı.

İŞ YERİ SAHİBİ KADIN SOYUNUNCA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, kadın bu tutumunu sürdürdüğü görüldü. İş yeri sahibi parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İş yeri sahibi kadının soyunması sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

TIRNAKÇILIK NEDİR?

Bankalarda ve süpermarketlerde genellikle meydana gelen hırsızlık yönteminde hırsızlar, sahte 100 lirayı dükkan sahibine uzatıp paranın bozdurulmasını ister. Aynı şekilde iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp iki kez para alabilir.

Kaynak: DHA