Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı
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Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı

Konya'da bir arabadan para dolu çanta çalan iki şüpheli, kadın kıyafetleri giymiş olarak yakalandı.

Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı
08.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:27

Konya'da bir arabadan para dolu çanta çalan iki şüpheli, kadın kıyafetleri giymiş olarak yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarraflık yapan A.Y. para dolu çantası ile arabasına bindi. A.Y. otoparktan çıkacağı sırada şüphelinin biri sürücüyü oyalarken diğeri de çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri apartmandan çıkan kadın kıyafetli birinden şüphelendi. Kadın kıyafetli kişi durdurulduğunda B.K. (21) olduğu anlaşıldı. Bu sırada apartmandan çıkan diğer şüpheli Suriye uyruklu M.A.T. da (24) para dolu çanta ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin bıçak zoruyla bir eve girerek evdeki kadının kıyafetlerini aldıklarını öğrenildi.

Merkez Meram ilçesinde de bir şantiyeden 5 bin 250 lira değerinde kaynak makinesi, taşlama makinesi ile 100 metre elektrik kablosu çalındı. Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi E.A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. İki şüpheli gözaltına alınırken, paralar sahibine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan R.H. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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