Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, bütünleme bahanesiyle bir eczane çalışanını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, bütünleme bahanesiyle bir eczane çalışanını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde kendisini su satan iş yerinin sahibi olarak tanıtan bir kişinin elindeki 2 bin lira değerinde bozuk parayı bütünleme bahanesiyle bir eczanede çalışan E.T'yi dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli D.Y'yi Şişli'deki ikametinde yakaladı. Şüpheliden temin edilen 2 bin lira mağdur E.T'ye verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin aynı yöntemle 5 farklı dolandırıcılık suçunun faili olduğu, hakkında aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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