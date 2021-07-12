Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
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Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markete para bütünleme gerekçesiyle giren şahıs iddiaya göre, kasiyerin dikkatini dağıttıktan sonra bütünlediği parayı bu sefer bozdurmak istedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markete para bütünleme gerekçesiyle giren şahıs iddiaya göre, kasiyerin dikkatini dağıttıktan sonra bütünlediği parayı bu sefer bozdurmak istedi. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli 50 TL'yi cebine koyuyor ve daha sonra bozdurduğu 20 lirayı da alarak marketten çıkıyor.

Olay, 11 Temmuz pazar günü Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunun bir markette meydana geldi. İddiaya göre, para bütünlemek için markete giren bir erkek şahıs iki tane 20'lik banknot ve bir 10'lun banknotu kasiyere vererek düğüne gideceğini ve kendisine 50'lik yapmasını istedi. Şüpheli şahıs ardından 50 lirayı 5'lik banknotlar yapmasını istedi. Kasiyerin dalgınlığını fırsat bilen şüpheli 50 lirayı cebine koyarak kasiyerden 10 adet 5'lik banknotu da alıp 20 lirasını 5'lik banknot yapmasını istedi. Zanlı daha sonra parayı alarak marketten çıktı. Kasiyer kadın ise sonradan dolandırıldığını anladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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