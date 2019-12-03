Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü

03.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manava giren hırsız, para bulamayınca meyve sebzelerin üzerine zeytinyağı döktü.

Dün gece, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan manava hırsız girdi. Hırsız, para bulamayınca manavda satılan zeytinyağı şişelerinin kapaklarını açarak meyve ve sebzelerin üzerine döktü. Sabah iş yerine gelen çalışan, meyvelerin üzerine yağların döküldüğünü görünce şaşırdı. Polis manavda incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA