Para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı
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Para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı

BOLU'da para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

Para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı
11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40

BOLU'da para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

Türkiye'nin farklı illerinde para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para süren çetenin Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinden, şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plaka tanıma sistemi üzerinden aracın Bolu sınırları içerisinde TEM Otoyolu İstanbul yönünde ilerlediğinin belirlenmesi üzerine, otoyolda operasyon düzenlendi. Durdurulan araçtaki N.Ç. (52), S.K. (23) ve E.D. (17) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 15 bin 350 lira sahte para ile suçtan elde ettikleri değerlendirilen 19 bin 425 lira ele geçirildi.Şüphelilerin, Zonguldak'ta 12 adet sahte 100 TL, Ereğli ilçesinde 4 adet sahte 100 TL, İzmit'te 4 adet sahte 100 TL ve Bolu'nun Gerede ilçesinde 4 adet sahte 100 TL'yi bozdurdukları belirlendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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