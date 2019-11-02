02.11.2019 11:00

Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen şampiyonada milli para bilek güreşçilerin 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandığı belirtildi.

İlk iki günde 7 madalya alınan turnuvada, son gün ise erkekler sağ kolda Ümit Burunlular +75 kiloda, Gökhan Seven 75 kiloda, Arif Başar Durak 80 kiloda, Fatih Kamuz'un ise gençler 55 kiloda altın madalya elde ederek dünya şampiyonu olduğu ifade edildi. Son gün, Olcay Avşar'ın +90 kiloda gümüş, kadınlarda ise Meryem Yıldırım'ın +65 kiloda bronz madalyaya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA