01.11.2019 11:10

Romanya'nın Köstence kentinde devam eden Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, madalya sayısını 7'ye çıkardı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler şampiyonanın ikinci gününde sol kol müsabakalarında 4 bronz madalya daha elde etti.

Milli sporcular, kadınlar 65 kiloda Leyla Gökalp Koca, + 65 kiloda Meryem Yıldırım, erkeklerde + 90 kiloda Olcay Avşar ve 65 kiloda Ferhat Çıkmaz, bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde + 75 kiloda Ümit Burunlular, 75 kiloda Gökhan Seven ve gençler 55 kiloda Fatih Kamuz, altın madalya aldı.

Organizasyon sağ kol mücadeleleri ile devam edecek.

Kaynak: AA