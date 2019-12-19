Para Badminton Türkiye Şampiyonası Kemer'de başladı

19.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:12

PARA Badminton Türkiye Şampiyonası, 17 ilden 67 sporcunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Kemer ilçe merkezinde bulunan Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başladı. Seremoniye Kaymakam Murtaza Dayanç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ali Acar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak katıldı.Kaymakam Murtaza Dayanç, 17 ilden Kemer'e gelen tüm sporculara 'hoş geldiniz' derken, Kemer olarak ellerinden gelen tüm imkanları sporcular için kullanacaklarını belirtti ve sporculara her zaman yanlarında olduklarını söyledi.17 ilden 67 sporcunun katıldığı şampiyona 21 Aralık tarihine kadar sürecek ve mücadeleler sonunda ilk 4'e giren sporculara madalyaları verilecek.'FEDERASYONUMUZ BÜNYESİNDE 22 SPOR DALI BULUNUYOR'Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde 22 spor dalı mevcut. Bunların 3'ü henüz daha aktif olamadı ama diğer 19 branşta hem ulusal hem de uluslararası branşta yarışmalarımızı yapıyoruz. Biz bir yıl içerisinde 70'ten fazla milli takımımızı yurt dışına gönderiyoruz. Daha fazla sayıda da milli takım kampları gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yılın 2020 Paralimpik Oyunlar yılı olması dolayısıyla da federasyonumuz açısından önemi çok büyük. Şu ana kadar 29 sporcumuz değişik branşlarda kota almış durumda. Yani Tokyo'da yarışmaya katılmaya hak kazanmış durumda. Ancak bu süreç devam ediyor. Muhtemelen bu sayı 50 civarında olacak. Zaten 2016 yılında da Rio Paralimpik oyunlarına 49 sporcuyla katılmıştık. Hedefimiz hem kota sayısını arttırmak hem de elbette ki katılacağımız Tokyo'da madalya sayısını arttırabilmek" dedi.'TOKYO'DA İLK DEFA BADMİNTON OLACAK'

Badminton branşının daha önceki dönemlerde paralimpik özellik taşımadığını kaydeden Arif Ümit Uztürk, "2020 yılında International Paralimpik Komitesi'nin almış olduğu kararla, paralimpik spor dalı olarak kabul edildi ve Tokyo'da ilk defa badminton branşında yarışmalar yapılacak. Biz yaklaşık 15 yıldır zaten badminton branşında faaliyet gösteren bir federasyonuz. Buraya da kota alarak gidecek sporcularımız olacaktır mutlaka. Bu açıdan da badminton branşının önemi var. Olimpiyatlardaki hedefimiz, 2016 yılında Rio'da 2 altın madalya almıştık. Altın madalya sayısı çok önemli bu tür oyunlarda. Gümüş ve bronz madalyalarla beraber toplamda 5 madalyamız vardı ve 34'üncü sıraya yükseldik. Yanılmıyorsam 43'üncü sıradaydık dünya sıralamasında. Şimdi hem madalya sayısını arttırma hedefimiz var. Hem dünya sıralamasındaki yeri yükseltme hedefimiz var. Bunlar için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Antalya