Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
17.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:36
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 24 kulüpten toplam 69 sporcu yarışacak.
Kaynak: AA
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