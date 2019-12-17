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Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

17.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:36
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Para Badminton Şampiyonası, 19-21 tarihlerinde 'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 24 kulüpten toplam 69 sporcu yarışacak.

Kaynak: AA
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