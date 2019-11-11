Para Badminton Milli Takımı Japonya'da yarışacak

11.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:36

Para Badminton Milli Takımı, Japonya'da uluslararası turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'da 13-17 Kasım'da uluslararası turnuva düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada, Türkiye'yi kadınlarda Emine Seçkin, Narin Uluç ve Halime Yıldız, erkeklerde ise İlker Tuzcu temsil edecek.

Kaynak: AA