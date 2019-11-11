Para Badminton Milli Takımı Japonya'da yarışacak

Para Badminton Milli Takımı, Japonya'da uluslararası turnuvada mücadele edecek.

11.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:36
Para Badminton Milli Takımı Japonya'da yarışacak

Para Badminton Milli Takımı, 'da uluslararası turnuvada mücadele edecek.

Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'da 13-17 Kasım'da uluslararası turnuva düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada, Türkiye'yi kadınlarda Emine Seçkin, Narin Uluç ve Halime Yıldız, erkeklerde ise İlker Tuzcu temsil edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.