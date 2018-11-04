Türkiye, Fransa'da düzenlenen Para Badminton Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunda yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Rodez kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 27 ülkeden 149 sporcu yarıştı.

Milli takım, ikisi altın, beşi gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam sekiz madalya elde etti.

WH2 kategorisi tek kadınlarda iki Türk spor sporcunun mücadele ettiği finalde Emine Seçkin, Narin Uluç'u 2-0 yenerek altın madalyaya ulaştı. Narin Uluç ise gümüş madalyada kaldı.

SU5 kategorisi çift erkekler final mücadelesinde İlker Tuzcu-Bartlomiej Mroz (Polonya) çiftinin altın madalya elde ettiği şampiyonada, aynı klasmanda tek erkeklerde İlker Tuzcu gümüş madalya da kazandı.

SU5 kategorisinde Zehra Bağlar teklerde gümüş çiftlerde ise Polonyalı partneri Katarzyna Ziebik'le bronz madalyaya ulaştı.

Emine Seçkin de WH2 kategorisinde karışık çiftlerde Rusya'dan Konstantin Afinogenov, çift kadınlarda ise Belçikalı Man-Kei To ile gümüş madalya elde etti.