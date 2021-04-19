Para atletizmde Rabia'nın 8.14 metrelik gülle atma derecesi onaylandı
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Para atletizmde Rabia'nın 8.14 metrelik gülle atma derecesi onaylandı

Para atletizmde Rabia'nın 8.14 metrelik gülle atma derecesi onaylandı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli sporcu Rabia Cirit'in İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 3. serisinde gülle atmada elde ettiği 8.14 metrelik derecesi Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından onaylandı.

Milli sporcu Rabia Cirit'in İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 3. serisinde gülle atmada elde ettiği 8.14 metrelik derecesi Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından onaylandı.

Bedensel Engelllir Federasyonundan yapılan açıklamada, Rabia Cirit'in, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 8.14 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandığı belirtildi. Rabia Cirit'in bu derecesinin IPC tarafından onaylandığı aktarıldı.

Milli sporcu Rabia, bu derecesiyle 7.90 ile Hırvatistan'dan Ana Gradecak'a ait Avrupa rekorunu kırarken, kendisine ait 7.45'lik Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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