Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.

05.11.2019 11:12
Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 120 ülkeden bin 400'ün üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyon, 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Milli atletler, ilk yarışlarına organizasyonun birinci gününde çıkacak.

Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:

Kadınlar


Hamide Doğangün: T53 kategorisi 100-400-800 metre koşu


Zübeyde Süpürgeci: T54 kategorisi 100-400 metre koşu

Dilba Tanrıkulu: T47 kategorisi 100 metre koşu, uzun atlama


Zeynep Acet: T53 kategorisi 100-400 metre koşu


Esra Genç: T47 kategorisi uzun atlama


Rabia Cirit: F41 kategorisi gülle atma


Erkekler


Hamza Doğan: F46 kategorisi gülle atma


Tarık Taha Buyrukoğlu: T64 kategorisi yüksek atlama


Abdullah Ilgaz: T47 kategorisi yüksek atlama


Kerim Elyaz: T47 kategorisi uzun atlama


Mahir Ateş: T64 kategorisi yüksek atlama

Gökhan Akın: T47 kategorisi yüksek atlama

Enes Şahin: T38 kategorisi 100 metre koşu

Nurullah Kart: T63 kategorisi 100 metre koşu

Kaynak: AA
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