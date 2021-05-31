Para Atletizm Avrupa Şampiyonası Polonya'da başlıyor

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Haziran tarihlerinde Bydgoszcz kentinde düzenlenecek organizasyonda 35 ülkeden 600 atlet yarışacak. Organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada kadınlarda Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci ve Rabia Cirit, erkeklerde ise Abdullah Ilgaz, Musa Davulcu, Enes Şahin, Gökhan Akın, Hamza Doğan, Tarık Taha Buyrukoğlu, Muhsin Kaedi, Muhammet Khalvandi, Ömer Faruk İlkin, Gürkan Uncuoğlu ve Nurullah Kart mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar