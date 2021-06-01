Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100m yarışında milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru...
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100m yarışında milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100m yarışında milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı