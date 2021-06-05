Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Ömer Faruk İlkin, bronz madalya kazandı
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Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Ömer Faruk İlkin, bronz madalya kazandı

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Ömer Faruk İlkin, bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli sporcu Ömer Faruk İlkin, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda cirit atmada bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Ömer Faruk İlkin, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda cirit atmada bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcu Ömer Faruk İlkin'in F41 kategorisi erkekler cirit atma finalinde 34.34 metrelik atışıyla üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı belirtildi.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli atlet Gürkan Uncuoğlu'nun ise 30.60 metrelik derecesiyle 4'üncü olduğu aktarıldı.

Milli takım böylece organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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