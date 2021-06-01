Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde birlikte mücadele eden milli sporcularımızdan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet de bronz madalya kazandı.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde birlikte mücadele eden milli sporcularımızdan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet de bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde millilerimizden Hamide Doğangün ve Zeynep Acet yarıştı.Hamide Doğangün 18.61'lik derecesiyle gümüş, Zeynep Acet de 19.24'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 20:33:11. #1.13#

title