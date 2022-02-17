Para atıcılıkta milli takım kadrosu belli oldu
- Güncelleme:
Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi.
Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, 8-11 Şubat tarihlerinde Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yapıldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 8 ilden 35 sporcu katıldı.
Müsabakaların ardından 13-19 Mart tarihlerinde Norveç'in Hamar kentinde yapılacak olan Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi.
11 kişilik milli takımda şu isimler bulunuyor:
"Cevat Karagöl, Murat Oğuz, Taha Yasin Küsmüş, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Çağla Baş, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Tayyar Sinankılı"