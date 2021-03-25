Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü
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Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Para Atıcılık Milli Takımı, yurda döndü.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Para Atıcılık Milli Takımı, yurda döndü.

El Ayn şehrinde düzenlenen organizasyonda 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Para Atıcılık Milli Takımı, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Dubai'den İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık açısından önemli bir organizasyondan döndüklerini belirtti.

Haziranda da Peru'da yarışmalarının bulunduğunu belirten Uztürk, "Şu anda Tokyo'da yarışacak 6 sporcumuz var. Bu sayıyı artırma çabası içerisindeyiz. Onun için titizlikle bir yıldır süren pandemiye rağmen uluslararası müsabakaları takip edip iştirak ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında da turnuva bizim için faydalı oldu. İlk paralimpik şampiyonumuz Muharrem Korhan Yamaç bizlerle beraber yarıştayken maalesef eşinin vefat haberini aldı. Kafilemiz bu yönden moralman büyük bir acı yaşadı. Yarın da Ankara'da cenazesine katılacağız. Takım olarak Muharrem Korhan Yamaç ve tüm aile fertlerine Allah'tan sabır diliyorum. Maalesef yurdumuza biraz buruk döndük." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı kafile, buradan transit olarak Ankara'ya hareket etti.

Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü
Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü
Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü
Para Atıcılık Milli takımı Dubai'den yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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