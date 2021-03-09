Para Atıcılık Milli Takımı, Dünya Kupası'na Ankara'da hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'na milli sporcular, Ankara'da devam eden kampta hazırlanıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 14 Mart Pazar günü çalışmalarını tamamlayacak milli sporcular, 15 Mart Pazartesi günü organizasyonun yapılacağı El Ayn şehrine hareket edecek.

Teknik direktör Kadri Akgün, antrenör Mustafa Atalay ve yardımcı antrenörler Şekip Taner Bakal ile Hilal Tınaz Mermerli'nin gözetiminde gerçekleştirilen kampta, kadınlarda Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik, Çağla Baş, erkeklerde ise Korhan Yamaç, Erhan Coşkuner, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Taha Yasin Küsmüş, Tayyar Sinankılı ve Salih Yurtalan'dan oluşan 14 sporcu yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er