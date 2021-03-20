Para Atıcılık Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular 2 madalya kazandı
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Para Atıcılık Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular 2 madalya kazandı

20.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:12
Para Atıcılık Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular 2 madalya kazandı

Para Atıcılık Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nın üçüncü gününde iki madalya kazandı.

Para Atıcılık Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nın üçüncü gününde iki madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, El Ayn şehrindeki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisi finalinde Ayşegül Pehlivanlar'ın 231.5 puanla ikinci olduğu ve gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, aynı müsabakada mücadele eden Aysel Özgan'ın ise 189.5 puanla dördüncü olduğu kaydedildi.

Korhan Yamaç'ın ise erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisi finalinde 214.4 puanla üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı ifade edildi. Milli sporcu böylece kupadaki ikinci madalyasını kazandı.

Türkiye bu sonuçla 24 Mart'ta tamamlanacak organizasyonda 3'ü gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 4'e çıkartmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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