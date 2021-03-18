Para Atıcılık Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcular iki madalya aldı
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Para Atıcılık Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcular iki madalya aldı

18.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Para Atıcılık Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcular iki madalya aldı

Para Atıcılık Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk gününde iki gümüş madalya elde etti.

Para Atıcılık Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk gününde iki gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, El Ayn şehrindeki organizasyonda 25 metre karışık tabanca kategorisi finalinde Korhan Yamaç'ın 24 puanla ikinci olduğu ve gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Çağla Baş, Savaş Üstün ve Erhan Coşkuner'den oluşan R3 Takımı'nın ise 10 metre havalı tüfek yatarak karışık finalinde toplam 1876,1 puanla gümüş madalyaya uzandığı kaydedildi.

Toplam 24 ülkeden 113 sporcunun katıldığı organizasyonun, 24 Mart Çarşamba gününe kadar devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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