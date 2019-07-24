Para Atıcılık Dünya Kupası
Paralimpik atıcılar, Hırvatistan'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Paralimpik atıcılar, Hırvatistan'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 6 milli sporcu yarışacak.
Organizasyona katılacak milli atıcılar ve yarışacakları kategoriler ise şöyle:
Ayşegül Pehlivanlar: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Aysel Özgan: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Cevat Karagöl: 10 metre havalı tabanca (P1), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Yunus Bahçeci: 10 metre havalı tabanca (P1), 25 metre tabanca karışık (P3), 50 metre tabanca karışık (P4)
Erhan Coşkuner: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)
Savaş Üstün: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)
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