Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı Michael Somare hayatını kaybetti

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı, bağımsızlığının önemli isimlerinden 84 yaşındaki Michael Somare, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülke çapında "Ulusun babası" (Papa blo Kantri) olarak bilinen Somare'nin 19 Şubat'ta hastaneye kaldırıldığı ve son evre pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Papua Yeni Gine'nin, Avustralya'dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynayan Somare'nin ölüm haberini, kızı Bathe Somare yaptığı açıklamayla doğruladı.

Betha Somare, halkın Michael Somare'yi bir "baba" veya "büyükbaba" olarak kucaklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Somare'nin ülkede herkes tarafından sevildiğini belirterek eski Başbakan için "Kendinden sonra gelenlerle kıyaslanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Marape, halkı, Somare'nin ölümüne saygılı şekilde bir hafta "sessizliğe, barışa ve sükunete" çağırdı.

Kabinenin, eski liderin cenaze töreninin ayrıntılarını konuşmak üzere bir araya geleceği bildirildi.

Michael Somare, Papua Yeni Gine Avustralya tarafından yönetilirken ilk ve tek bölge liderliği yaptı.

Somare, ülkesinin 1975'te bağımsızlığını kazanmasına öncülük eden Pangu Partisini kurdu.

Bağımsızlığın ardından ülkede en uzun süre başbakanlık görevi yürüten Somare, 4 ayrı dönemde 17 yıl başkanlık yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer