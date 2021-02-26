Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı Michael Somare hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı Michael Somare hayatını kaybetti

26.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:02
Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı Michael Somare hayatını kaybetti

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı, bağımsızlığının önemli isimlerinden 84 yaşındaki Michael Somare, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı, bağımsızlığının önemli isimlerinden 84 yaşındaki Michael Somare, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülke çapında "Ulusun babası" (Papa blo Kantri) olarak bilinen Somare'nin 19 Şubat'ta hastaneye kaldırıldığı ve son evre pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Papua Yeni Gine'nin, Avustralya'dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynayan Somare'nin ölüm haberini, kızı Bathe Somare yaptığı açıklamayla doğruladı.

Betha Somare, halkın Michael Somare'yi bir "baba" veya "büyükbaba" olarak kucaklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Somare'nin ülkede herkes tarafından sevildiğini belirterek eski Başbakan için "Kendinden sonra gelenlerle kıyaslanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Marape, halkı, Somare'nin ölümüne saygılı şekilde bir hafta "sessizliğe, barışa ve sükunete" çağırdı.

Kabinenin, eski liderin cenaze töreninin ayrıntılarını konuşmak üzere bir araya geleceği bildirildi.

Michael Somare, Papua Yeni Gine Avustralya tarafından yönetilirken ilk ve tek bölge liderliği yaptı.

Somare, ülkesinin 1975'te bağımsızlığını kazanmasına öncülük eden Pangu Partisini kurdu.

Bağımsızlığın ardından ülkede en uzun süre başbakanlık görevi yürüten Somare, 4 ayrı dönemde 17 yıl başkanlık yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Zeki Müren Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Papua Yeni Gine'nin ilk başbakanı Michael Somare hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:23:38. #1.16#
title