Paptircem kimdir? Paptircem Twitch ve YouTube kanalı!

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Paptircem kimdir? Sena Paptircem Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin başarılı Twitch yayıncılarından olan Paptircem, son zamanların yükselen yayıncıları arasında yer alıyor. Twitch'te yaptığı 'Just Chatting' yayınlarıyla yüksek izlenme sayılarına ulaşan, Paptircem kimdir? Paptircem Sena Twitch hesabı nedir?

PAPTIRCEM KİMDİR?

Twitch Türkiye'nin yükselen kadın yayıncılarından olan Sena Paptircem kendisini Twitch biyografisinde şu şekilde tanıtıyor:

"Herkes Cem sanıyor, ancak adım Sena, 24 yaşındayım. Psikoloji ve Felsefe mezunuyum.

Müzikle de uğraşıyorum; Konservatuarda piyano bölümünü bitirdim. Baktım çok sıkıcı, Boğaziçi Caz Korosu'nda şarkı söylemeye başladım, ardından da A Cappella müziğe gönül veren gönül dostlarımla şarkı söylemeye devam ettim.

Şimdi de aşırı ünlü hayatıma içerik üreterek devam ediyorum. İlginizi çekerse Twitter, Instagram ve YouTube yıkılıyor.

Yayınlarımda da oyun oynamayı, sohbet etmeyi ve şarkı söylemeyi düşünmüyor değilim."

PAPTIRCEM'İN KAÇ ABONESİ VAR?

Ağustos 2021 itibarıyla Paptircem'in Twitter hesabında 43 binden fazla takipçisi bulunurken, Instagram hesabında ise 48 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca YouTube platformunda içerik üreten Paptircem'in kanalında 14 bin abonesini mevcut.

Twitch'te yayın hayatını sürdüren yükselen yayıncı Paptircem'in platformda şu an 16 bin takipçisi var.

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