Paptircem kimdir? Paptircem Twitch ve YouTube kanalı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paptircem kimdir? Paptircem Twitch ve YouTube kanalı!

Paptircem kimdir? Paptircem Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Paptircem kimdir? Sena Paptircem Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin başarılı Twitch yayıncılarından olan Paptircem, son zamanların yükselen yayıncıları arasında yer alıyor. Twitch'te yaptığı 'Just Chatting' yayınlarıyla yüksek izlenme sayılarına ulaşan, Paptircem kimdir? Paptircem Sena Twitch hesabı nedir?

PAPTIRCEM KİMDİR?

Twitch Türkiye'nin yükselen kadın yayıncılarından olan Sena Paptircem kendisini Twitch biyografisinde şu şekilde tanıtıyor:

"Herkes Cem sanıyor, ancak adım Sena, 24 yaşındayım. Psikoloji ve Felsefe mezunuyum.

Müzikle de uğraşıyorum; Konservatuarda piyano bölümünü bitirdim. Baktım çok sıkıcı, Boğaziçi Caz Korosu'nda şarkı söylemeye başladım, ardından da A Cappella müziğe gönül veren gönül dostlarımla şarkı söylemeye devam ettim.

Şimdi de aşırı ünlü hayatıma içerik üreterek devam ediyorum. İlginizi çekerse Twitter, Instagram ve YouTube yıkılıyor.

Yayınlarımda da oyun oynamayı, sohbet etmeyi ve şarkı söylemeyi düşünmüyor değilim."

PAPTIRCEM'İN KAÇ ABONESİ VAR?

Ağustos 2021 itibarıyla Paptircem'in Twitter hesabında 43 binden fazla takipçisi bulunurken, Instagram hesabında ise 48 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca YouTube platformunda içerik üreten Paptircem'in kanalında 14 bin abonesini mevcut.

Twitch'te yayın hayatını sürdüren yükselen yayıncı Paptircem'in platformda şu an 16 bin takipçisi var.

Paptircem Twitch

Paptircem YouTube

Paptircem Instagram

Paptircem Twitter

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Kayaalp Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paptircem kimdir? Paptircem Twitch ve YouTube kanalı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:09:40. #1.16#

title