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Papirüsü satmaya çalışırken yakalandılar

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Papirüsü satmaya çalışırken yakalandılar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki şüpheliyi satmaya çalıştıkları Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüsle birlikte yakaladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki şüpheliyi satmaya çalıştıkları Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüsle birlikte yakaladı.

Yapılan istihbari çalışma neticesinde; M.T. ve N.D. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeyi satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alındı. KOM ekiplerince takibe alınan şahısların Eskişehir - Bursa karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda oldukları tespit edilmesi üzerine Çukurhisar Jandarma Komutanlığı ile müşterek operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslar 81 plakalı araç içerisinde yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; 1 adet bez üzerine resmedilmiş Mısır Mitolojisinde Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

(İHA)

Papirüsü satmaya çalışırken yakalandılar

Papirüsü satmaya çalışırken yakalandılar

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