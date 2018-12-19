Paperworl'de, 52 Türk Firması Çıkarma Yapacak

Dünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı Messe Frankfurt Paperworld için geri sayım başladı. Fuar, vizyoner ofis ve kırtasiye trendlerine odaklanarak 'Yeni bir salon' konsepti ile ziyaretçilerini karşılayacak. Sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan bu fuara, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk kırtasiyeciler sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından Frankfurt'a damgasını vuracak.

'İHRACATTA GÜÇLÜYÜZ'

Türk kırtasiye sektörünün ekonomik sıkıntılara rağmen yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar, kaliteli ve özgün tasarımlara verdiği önem sayesinde Avrupa'nın vazgeçilmezi haline geldiğini belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil: "Türk kırtasiye sektörü gücünü 2018 fuarında göstermiş, 'İhracatta güçlüyüz' mesajı vermişti. Ülkemiz hızlı teslimat, güvenilir kalitede üretim, eğitimli çalışan ve modern tasarım hizmetleriyle öne çıkan ülkeler arasında. Başta Çin olmak üzere özellikle Uzakdoğulu üreticilerin yarattığı rekabete rağmen Türk firmaları fuara yoğun bir katılım göstermişti. Stantlarımız hiç boş kalmamış, ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu yıl geçen yılı da geçeceğiz. Tam 52 Türk firması fuarda stant açarak ürünlerini tanıtacak" dedi. Türk firmalarının kırtasiye sektöründeki ana ürünlerin neredeyse tamamının imalatını yaparak dünya pazarına avantajlı fiyatlarla sunduğunu da anlatan Şendil, bugün kırtasiye bazında 15 milyon euro ihracat yapan firmalar olduğunun bilgisini verdi.



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