Paperwork Nedir?

GGSoft Satış Direktörü Tolga Eşiz, PaperWork'ü daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

1998 yılından beri içerik ve süreç yönetimi üzerine çözümler ürettiklerini, PaperWork ürünün bu anlamda milli bir yazılım olduğunu belirten Eşiz, kullanıcıların PaperWork'ü Google Play ve AppStore üzerinden indirebildiğini ve böylelikle kullanıcının istediği yerden, istediği zaman dökümanlarına ve süreçlerine erişebildiğini ifade etti.