Papara SuperMassive Rhemio ile yollarını ayırdı!
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Papara SuperMassive Rhemio ile yollarını ayırdı!

Papara SuperMassive Rhemio ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Papara SuperMassive orta koridor oyuncusu ile yollarını ayırdı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Papara SuperMassive Rhemio ile yollarını ayırdı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına paylaştı.

Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklama ile paylaştı.

Orta koridor oyuncumuz Burak "Rhemio" Kamışoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Rhemio!

Organizasyonun oyuncu ile yollarının ayrımasının ana sebebi ise henüz bilinmiyor. League of Legends espor topluluğunda geçen söylentiler ise oyuncunun Beşiktaş Esports ile anlaşacağı yönünde. Bu söylentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Rhemio'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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