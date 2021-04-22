Papara SuperMassive League of Legends Akademi Takımı seçmeleri başladı!

League of Legends'da kendini göstermek isteyenlere fırsat!

Ülkemizin başarılı biri olan Papara SuperMassive League of Legends Akademi Takımı seçmelerini başlattığını duyurdu.

Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Doğum Tarihi

Hangi Şehirde Yaşıyorsun?

Hangi Pozisyonda Oynuyorsun?

Güncel Ligin Nedir? (Diamond 1 aşağısı ve Türkiye Sunucusu Başvuruları Kabul Edilmeyecektir)

Ana Hesabının OP GG Linki

Varsa Diğer Hesaplarının OP GG Linki

Twitter Linkin (DM'lerinin açık olması gerekmektedir)

Discord Kullanıcı Adın (Sonundaki 4 haneli numarasıyla birlikte atman gerekiyor)

İngilizce Seviyen

Eğitim Durumun

Espor ile ilgili hedeflerin ve beklentilerin nelerdir?

Daha önce herhangi bir takımda bulundun mu? Takım olmak senin için ne ifade ediyor?

Takım arkadaşlarından, koçlarından ve yöneticilerinden beklentilerin nelerdir?

Kendinde iyi olduğunu düşündüğün özelliklerin nelerdir?

Kendinde kötü olduğunu düşündüğün özelliklerin nelerdir?

League of Legends konusunda kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?

Eklemek istediğin bir şey var mı?

Eğer siz de League of Legends'da kendinize bir kariyer hedefliyorsanız başvuru linki üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Katılmak için formu doldur, hayallerinin peşinden koşmaya başla.

Kaynak: Playerbros