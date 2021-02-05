Papara SuperMassive 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Papara SuperMassive LoL 2021 kadrosunda kimler var? Papara SuperMassive kadrosu ve oyuncu isimleri...

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Papara SuperMassive yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

PAPARA SUPERMASSIVE 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Papara SuperMassive kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : "Ragner" Onurcan Aslan

Ormancı: Tunahan "Kireas" Kevioğlu

Orta Koridor : Yunus Emre "Ksaez" Şahin

Alt Koridor : Muhammed Hasan "Kaori" Şentürk

Destek : Batuhan "Absolute"Okta

RAGNER KİMDİR?

Ragner (Onurcan Aslan) geçtiğimiz yıl Galatasaray Espor takımında oynuyordu. Bu sezon SuperMassive takımına transfer oldu. Ragner 20 yaşında ve LoL Espor serüvenine 2018 yılında başladı.

KİREAS KİMDİR?

Kariyerine 3 yıl önce Beşiktaş Espor takımında başlayan Kireas sonradan Dark Passage takımına transfer oldu. Ardından bu sene ise SuperMassive ile anlaştı.

KSAEZ KİMDİR?

Ksaez ise geçtiğimiz yıllarda SuperMassive akademi kadrosundaki oyunculardan birisiydi. Bu sezon kendisini A takımında izleyeceğiz. Orta Koridor (Mid) oyuncusudur.

KAORİ KİMDİR?

Kaori geçen sezonun en iyi oyuncularından birisiydi. İstanbul Wildcats'de oynuyordu. Fakat bu sezon o da SuperMassive kadrosuna katılan isimlerden oldu.

ABSOLUTE KİMDİR?

Absolute eski bir SUP akademi oyuncusudur. Geçen sene Dark Passage takımındaydı. Bu sezon SUP 'da oynayacak. Destek oyuncusudur.