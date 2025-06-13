Papara ne zaman açılacak? Papara açılma tarihi belli mi? SON DURUM!

Papara ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, resmi açıklamalarla netlik kazanmaya başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanan Papara'nın, işlemlerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bazı sınırlamalar getirildiği duyuruldu. Peki, Papara ne zaman açılacak?

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahisle bağlantılı işlemlerin tespiti amacıyla geçici kısıtlamaların uygulandığı ifade edildi. Papara ne zaman açılacak sorusunun cevabı ise bu soruşturma ve denetim süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak şekilleniyor.

NE OLMUŞTU?

Papara, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen işlemler nedeniyle geçici kısıtlamalara tabi tutulmuştu. Ancak, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, riskli işlem içermediği tespit edilen hesaplar aşamalı olarak tekrar erişime açılmaktadır. Bu süreç, hem kullanıcı mağduriyetini önlemek hem de yasa dışı işlemleri engellemek amacıyla yürütülmektedir.

PAPARA AÇIKLAMA YAPTI

Papara kullanıcılarının para çekme işlemlerinde yaşadığı sorunlar sonrası oluşan endişe üzerine, şirketten resmi bir açıklama geldi. Papara tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Kullanıcılar güncel bilgilere ulaşabilmek için şirketin sosyal medya hesapları ve web sitesini takip ediyor.