Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu gözaltıların sayısı 14'e yükseldi. 10 adet şirkete kayyum atanan operasyonda şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Papara kimin, sahibi kim?

PAPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

10 şirkete kayyum atanan, yaklaşık 5 milyar TL mal varlığına el konulan operasyonda ise sıcak bir gelişme yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu gözaltıların sayısı 14'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Ahmed Faruk Karslı, farklı sektörlerde bazı girişimlere imza atmasıyla biliniyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı aynı zamanda serbest avukat olarak görev alıyor.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı.

2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.