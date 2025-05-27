Papara'da param kaldı ne olacak?

Papara'da param kaldı ne olacak?
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Yasa dışı bahis operasyonunun düzenlendiği Papara'ya kayyum atandı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Hesaplar güvence altında. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak." ifadelerine yer verdi. Peki, Papara'da param kaldı ne olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Peki, Papara'da param kaldı ne olacak?

PAPARA'YA OPERASYONDA 14 GÖZALTI

10 şirkete kayyum atanan, yaklaşık 5 milyar TL mal varlığına el konulan operasyonda ise Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Papara'ya kayyum atandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

ÖDEMELERE GEÇİCİ OLARAK GÜNLÜK LİMİT GETİRİLDİ

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

"KULLANICILARIN HESAPLARI GÜVENCE ALTINDA"

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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