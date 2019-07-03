Papağanlara sulu serinlik

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Düden Park'ı ziyaret eden turistler, buradaki 3 papağana ilgi gösteriyor. Sıcaktan bunalan papağanlar suyla serinletiliyor.

Park içinde şelale manzarasının hemen yanına kurulan seyyar fotoğraf standında çalışan fotoğrafçıların omuzlarında dolaşarak turistlerle fotoğrafları çekilen papağanlar, suyla serinletiliyor. Üç papağanın bulunduğu fotoğraf standında gün boyunca turistlerin omzunda ve kollarında objektiflere poz veren papağanlar, şelale manzarasına renkli detay olarak hafızalarda kalıyor. Turist turlarının olmadığı zamanlarda ise papağanların bakımıyla fotoğrafçılar ilgileniyor. Ellerindeki su şişeleriyle papağanları ıslatarak serinleten fotoğrafçılar, mesai arkadaşlarını çekirdek ve meyveyle besliyor.



Kaynak: DHA

- Antalya