Papağan Küçük Kızın Çürük Dişini Bulup Gagasıyla Çekti

Amerika'da küçük kızın papağanı yardımı ile çürüyen dişini çektiği anların videosu internette tıklanma rekoru kırdı.

GAGASIYLA KÜÇÜK KIZIN ÇÜRÜK DİŞİNİ ÇIKARDI

Küçük kız, Nell ismini verdiği papağan, kafasını kızın ağzına sokarak çükür olan dişini gagası ile çıkardı. Küçük kız daha sonra dişin eline alıp kameraya göstererek, "Aferin Nell, iyi iş başardın" dedi.

"PAPAĞANIMIN YARDIMI İLE DİŞİMİ ÇIKARMAYI BAŞARDIM"

Kız, daha sonra kameraya, "Dişim sallanıyordu. Papağanımın yardımı ile yerinden çıkarmayı başardım" dedi.