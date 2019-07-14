Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" güldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Şakir" isimli papağanın bir dondurmacının elindeki demir çubukla uzattığı külahtan dondurma yemeye çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kıvılcım (16) "Şakir" ismini verdiği papağanıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'de bulunan Kocaçukur mevkisine gezmeye gitti.

Kıvılcım, burada bir işletmenin dondurma stantının önünden geçtiği sırada papağanın dondurmacıya doğru yöneldiğini fark edip o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde papağanın dondurmacının ikram ettiği külahtaki dondurmayı pençeleriyle tutmaya çalışması görülüyor.

Daha sonra kendisiyle oyun oynadığının fark eden papağan boş külahları yere atarak geri dönüyor. Ardından dondurmacı külaha doldurduğu dondurmayı papağana eliyle yediriyor.

Kıvılcım gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanın dondurmayı çok sevdiği için sürekli dondurma yemeye gittiklerini söyledi.

Kaynak: AA