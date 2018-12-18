Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu
Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Özdemir'in cezası belli oldu. Özdemir'in 352 TL para cezası ödeyeceği öğrenildi.
Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Özdemir'in cezası belli oldu. Özdemir'in 352 TL para cezası ödeyeceği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Sosyal medyada bir papağana yönelik şiddet görüntüsü yayınlandığı için gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Murat Özdemir'in savcılıkça ifadesi alındı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akıl hastanesine sevk edildiği öğrenilen Özdemir hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasını içeren yaptırım uygulanacağı belirtildi. Bu yaptırıma göre Murat'ın 352 TL para cezası ödeyeceği öğrenildi.
DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞTI
Beslediği papağana işkence eden ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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İşkencenin bedeli 352 tl mi? 10 canlıya işkence yapsa 3520 tl mi? nasıl bir mantık bu yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Azıcık kafalar çalışsa bu yorumlar yapılmaz!Ülkede adalet bitmiş ne demek bu hukuk sistemi 90 küsür yıl önce getirildi adil diye tüm dünyada geçerli diye git amerikaya ingiltireye sistem hep aynı öde parayı çık .Neden hükümet ile bağdaştırıyorsunuz ?Fransız devrimi denilen olay bu yağmacılık düzenin başlangıcı oldu sadece hukuksal yada yönetimsel değişikilmi oldu?Elbette hayır dinlere karşı olan o topluluk önce kliseye sonra tüm yayıldığı ülkelerdeki her dine saldırdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ülkede ADALET YOK demeyin sakin. . . ismi ADALET olanlar ayaga kalkin bakim. . . haaaaaa. . . demek ki varmis. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ULAN 352 TL GERÇEKTEN "ADALET" BU ÜLKEDE KADIN İSMİ YAZIKLAR OLSUN İNŞALLAH BU DÜNYADA YAPTIKLARININ BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNCevap Yaz 4 Yayından Kaldır