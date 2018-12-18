Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Özdemir'in cezası belli oldu. Özdemir'in 352 TL para cezası ödeyeceği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada bir papağana yönelik şiddet görüntüsü yayınlandığı için gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Murat Özdemir'in savcılıkça ifadesi alındı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akıl hastanesine sevk edildiği öğrenilen Özdemir hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasını içeren yaptırım uygulanacağı belirtildi. Bu yaptırıma göre Murat'ın 352 TL para cezası ödeyeceği öğrenildi.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beslediği papağana işkence eden ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA