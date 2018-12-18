Papagana İşkence Eden Murat Özdemir Adliyeye Getirildi 1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edilirken itfaiye suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA