Papa'ya Milyon Dolarlık Bağış Teklifi: '40 Gün Vegan Ol'

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya, Ortodokslar dışındaki Hristiyanlar'ın Paskalya öncesinde 40 gün oruç tuttuğu Büyük Perhiz'de vegan olması karşılığında 1 milyon dolar bağış teklif edildi.

ABD'de 6 yaşından beri vegan olan 12 yaşındaki Genesis Butler adlı kız çocuğu tarafından başlatılan ve birçok ünlü tarafından desteklenen Milyon Dolarlık Vegan Hareketi, dünya genelinde 1 milyar 200 milyon Katoliğin ruhani lideri olan Papa'nın bu süre içinde bitkisel ürünlerle beslenmesi halinde, istediği bir yardım kuruluşuna bağış yapılacağını açıkladı.

Kampanyanın amacı küresel ısınmayla mücadele için et ve süt ürünleri tüketimini azaltmak.

Vegan hareketi, zengin ülkelerde et tüketiminin önemli miktarda azaltılmadığı sürece küresel ısınmayla başedilemeyeceğini, daha az hayvansal ürün tüketmenin kirliliği azaltacağını, doğal yaşam ve ormanları koruyacağını söylüyor.

Çevre konularında sert açıklamalarıyla tanınan Papa, 2015'te Katolik Kiliselerine gönderdiği mektupta "İklim değişikliği, çok ağır çevresel, sosyal ekonomik ve siyasi sonuçları olan küresel bir sorun" demiş, aynı yıl Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında, "ekolojik kriz ve biyoçeşitliliğin zarar görmesinin insan ırkının varlığını tehdit edebileceğini" söylemişti.

'Papa insanlara örnek olmalı'

Milyon Dolarlık Vegan Hareketi'nin Başkanı Matthew Glover, Papa'nın özellikle büyük orman alanlarının yok edildiği Güney Amerika'daki nüfuzu ve çevre konularındaki öncülüğü için bu kampanyaya seçildiğini söyledi.

Glover, "Bu cüretkar kampanyayı dünya liderlerini, rehavetten çıkarıp harekete geçirmek için başlatıyoruz. Papa'nın açıklamalarına minnettarız ve bu nedenle onu Büyük Perhiz'de vegan olmayı denemeye ve örnek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Papa'ya teklif edilen 1 milyon dolar, hayvanların küresel gıda zincirinden çıkarılması için bitkisel ürün üreten işletmelere yatırım yapan Blue Horizon Uluslararası Vakfı'ndan gelmişti. Bu sene 6 Mart ve 18 Nisan arası yapılacak olan Büyük Perhiz ile ilgili çağrıya Papa'dan henüz bir yanıt gelmedi.