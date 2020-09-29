Papa, Vatikan-Çin anlaşmasına karşı çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmeyecek

Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Avrupa turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın ve Perşembe günleri Roma ve Vatikan'da temaslarda bulunacak.

Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Avrupa turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın ve Perşembe günleri Roma ve Vatikan'da temaslarda bulunacak. Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco'nun, 3 Kasım'daki ABD seçimleri öncesine denk geldiği gerekçesiyle Pompeo ile görüşmeyeceği belirtiliyor.

Diplomatik teamüller, Devlet Başkanı statüsünde olan Papa'nın bir dışişleri bakanını kabul etmesini gerektirmese de daha önce benzer görüşmeler yapılmıştı. Papa Francesco da geçen yıl Ekim ayında Vatikan'ı ziyaret eden Mike Pompeo'yu kabul etmişti.

Vatikan'a yakın kaynaklar, Papa'nın bu kez ise ABD'de başkanlık seçimlerine kısa süre kala herhangi bir tarafı destekler gibi görünmemek için Pompeo ile görüşmeyeceğini söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretinin, Vatikan'ı Çin ile ilişkileri nedeniyle eleştirmesinden kısa süre sonra gerçekleşmesine de dikkat çekiliyor.

Pompeo, ABD'de yayımlanan muhafazakar Katolik içerikli First Things dergisi için yazdığı makalesinde Vatikan'ın Çin ile yaptığı bir anlaşmayı eleştirmişti.

Vatikan ile Çin arasında, Katolik din adamlarının atanması konusunda Eylül 2018'de bir ön anlaşma imzalanmıştı. Detayları kamuoyuna açıklanmayan bu geçici anlaşma, 1951'den bu yana kopuk olan Vatikan-Çin diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi için de önemli bir adım olarak görülüyor.

İki yıl süreli bu anlaşmanın süresini uzatma çabaları kapsamında önümüzdeki günlerde Vatikan'dan bir heyetin Çin'e gitmesi bekleniyor.

'Anlaşma, Katolikleri korumuyor'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise First Things dergisinde 18 Eylül'de yayımlanan yazısında, Çin'deki "inanç özgürlüğü de dahil insan hakları ihlalleri" nedeniyle Vatikan'ın bu ülke ile anlaşma yapmasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Şi Jinping'in otokratik yönetimi altında Çin'deki insan hakları durumu, özellikle de dindarlar için ciddi şekilde kötüye gitmekte. Güvenilir raporlar, Çin Komünist Partisi'nin Sincanlı Müslümanlara yönelik zorla kısırlaştırma ve kürtaj programını, Katolik din adamları ve dindarlara uyguladığı kötü muameleyi, Protestan ev kiliselerine saldırılarını ifşa etti."

"Çin'deki dindarlara destek için Vatikan'ın manevi varlığına ve otoritesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" savunan Pompeo, şöyle devam etti:

"Vatikan diplomatları, 2 yıllık geçici anlaşmanın yenilenmesini müzakere etmek için bu ay Çin Komünist Partisi'nden muhataplarıyla görüşecekler. Bu anlaşmanın şartları kamuya açıklanmadı ancak kilise, Çin rejimiyle piskopos atamaları konusunda anlaşarak Çin'deki Katoliklerin koşularının iyileştirileceğini umuyordu… Aradan geçen iki yılda, Parti'nin Hristiyanlara, Tibetli Budistlere, Falun Gong ve diğer dini inançlara mensup olanlara korkunç muamelesi bir yana, Çin-Vatikan anlaşmasının Katolikleri Parti'nin saldırılarından korumadığı aşikar."

Mike Pompeo, yarın Vatikan'ın ABD Büyükelçiliği tarafından organize edilen "Diplomasi Yoluyla Uluslararası Din Özgürlüğünü Geliştirmek ve Savunmak" başlıklı bir sempozyuma katılacak.

Pompeo'nun aynı gün Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi planlanıyor.

1 Ekim'de ise Vatikan'da Pompeo ile Vatikan'ın başbakanı ve dışişleri bakanı konumundaki Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher arasında görüşme yapılması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo'nun İtalyan hükümeti nezdindeki görüşmelerinde "ABD-İtalya ikili ilişkileri, Covid-19, ortak tehditlerle mücadele ve bölgesel istikrarı teşvik çabaları" ele alınacak.

İtalyan basını ise, Roma-Pekin ilişkilerinin ve Çin'in "yeni İpek Yolu" olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi'ne İtalya'nın dahlinin de gündemin üst sıralarında yer alacağını yazdı.