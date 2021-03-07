Papa: "Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz"
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Papa: "Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz"

07.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:35
Papa:

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine ülkedeki Hristiyanların başkenti olarak anılan Karakuş ilçesinde devam ediyor.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine ülkedeki Hristiyanların başkenti olarak anılan Karakuş ilçesinde devam ediyor.

Irak temaslarının üçüncü gününde Erbil'den sonra Musul'a gelen Papa, Karakuş (Hamdaniye) ilçesini ziyaret etti.

Papa, El Tahrir el Kubra Kilisesi'nde gerçekleşen ayinde, bir Hristiyan kadından terör örgütü DEAŞ'ın 6 Ağustos 2014'te Karakuş'a düzenlediği saldırı ve o anda yaşananları dinledi.

Ayinde konuşan Papa, "Hristiyan kalabilmek için sevgide hoşgörünün yer alması gerekiyor. Kat edilecek yol uzun olabilir ama ben size 'Vazgeçmeyin' diyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ancak Allah'ın bu topraklara barış getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz. Geçmişteki anılar, günümüzü şekillendiriyor ve bizi geleceğe yönlendiriyor." diyen Papa, sadece binaların restore edilmesinin değil, aynı zamanda toplumların da birleştirilmesinin önemine değindi.

Karakuş'taki 50 bin kişi, DEAŞ nedeniyle göç etmişti

Papa'nın Iraklı Hristiyanların başkenti olarak da adlandırılan Karakuş'a ziyaretinin, DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk eden Hristiyanların evlerine geri dönmesine katkı sunacağı belirtiliyor.

Musul'un 32 kilometre güneydoğusundaki Karakuş, 2014 yılında DEAŞ tarafından işgal edilmişti. İlçedeki yaklaşık 50 bin kişi ise Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve çevre ülkelere göç etmişti.

Karakuş ziyaretinden sonra Erbil'e geçecek Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda da ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek Papa, burada bir gece kaldıktan sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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