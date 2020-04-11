- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi
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- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

11.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:54
- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

ROMA - Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

Korona virüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan'da bulunan Petrus Bazilikası'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi. Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya'da tüm dini toplantılar yasaklandı.

- Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

Kaynak: İHA

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