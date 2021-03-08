Papa: "(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim"
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Papa: "(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim"

08.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:44
Papa:

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek, bunu anlarsınız." dedi.

Ruhani lider, Irak seyahati dönüşünde uçakta, gezisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Şubat 2019'da Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladığı hatırlatılan ve benzer adımı Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile atıp atmayacağı sorusu yöneltilen Papa, Sistani ile görüşmesinin kardeşlik yolunun devamına yönelik önemli ve ikinci bir adım olduğunu, bunun gibi başka görüşmelerin de olacağını söyledi.

Irak gezisinde Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile buluşmasının İran'ın dini liderlerine bir mesaj olup olmadığı sorusuna Papa, "Bunun evrensel bir mesaj olduğuna inanıyorum. Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrıya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek bunu anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Irak'ı ziyaret etmesinin doğru olup olmadığına ilişkin bir sorusuna Papa, "Riskleri bilerek ve dua ettikten sonra bu kararı aldım." yanıtını verdi.

Ruhani lider, bölgede bundan sonra Lübnan'a bir ziyaret için söz verdiğini, Suriye'yi ise ziyaret etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Papa'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma'ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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