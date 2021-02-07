Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kez bir kadını müsteşar olarak atadı
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Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kez bir kadını müsteşar olarak atadı

07.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:10
Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kez bir kadını müsteşar olarak atadı

Papa Francis, Piskoposlar Meclisi'ne Nathalie Becquart'ı müsteşar olarak atadı.

Papa Francis, Piskoposlar Meclisi'ne Nathalie Becquart'ı müsteşar olarak atadı. Becquart'ın bu göreve atanan ilk kadın olduğu ifade edildi. 

Papa Francis, Piskoposlar Meclisi Genel Sekreterliğine iki yeni müsteşar atadığı bildirildi. Nathalie Becquart ve Luis Marín de San Martín'nin şu anda Kardinal Mario Grech tarafından yönetilen Piskoposlar Meclisi'ne müsteşar olarak atanan isimler olduğu ifade edildi.  Nathalie Becquart'ın bu göreve atanan ilk kadın olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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